Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da

II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da

Etkinlik Detayları

Kadın Futbolcular Derneği tarafından düzenlenen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, kadın futbolunun gelişimini desteklemek ve 2024-2025 sezonuna damga vuran performansları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Tören, Cer Modern-Ankara'da 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da yapılacak.

Amacı ve Arka Plan

Geçen yıl ilki düzenlenen organizasyonla birlikte, dünyada giderek yükselen kadın futbolunun Türkiye'de de teşvik edilmesi ve gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu yılki törende 2024-2025 sezonunda öne çıkan oyuncular ödüllerine kavuşacak.