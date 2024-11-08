Kadın Futbolunda Derbi Mücadelesi: Beşiktaş vs Galatasaray

Kadın Futbolunda Derbi Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, Beşiktaş United Payment yarın, Galatasaray Petrol Ofisi ile önemli bir derbide karşılaşacak.

Derbi Maç Detayları

8. hafta kapsamında gerçekleşecek olan bu zorlu mücadele, Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemi Sercan Yılmaz olarak belirlendi.

Takımların Durumu

Beşiktaş United Payment, ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan topladı. Öte yandan, Galatasaray Petrol Ofisi ise çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 12 puana ulaşmayı başardı.

Bu derbi, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar arasında heyecanla bekleniyor.