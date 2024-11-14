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Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık'ta Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finali, 4 Aralık'ta Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:54
Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık'ta Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali 4 Aralık'ta!

29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek final maçıyla sahibini bulacak. Bu yılki kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda şampiyonluk elde ederek bu finale yükseldi. ÇBK Mersin ise geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak ve final mücadelesi vererek finale çıkmayı başardı.

Final karşılaşması, Ankara Spor Salonu'nda, 4 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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