Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Heyecanı Başlıyor!

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da yarın başlayacak. Avrupa voleybolunun en prestijli kulüp organizasyonunun bu yılki finali için yapılan hazırlıklar basın toplantısıyla tanıtıldı.

CEV Başkanı Roko Sikiric'ten Açıklamalar

Marriott Asia Hotel'de düzenlenen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı. Dörtlü Final'de mücadele edecek Türk temsilcisi VakıfBank ile İtalyan ekipleri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

CEV Başkanı Sikiric, organizasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 120 yayıncıyla bu turnuvayı yayımlayacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar düzenlenmiş en iyi Dörtlü Final organizasyonu olması için çalıştık."

TVF Başkanı Üstündağ ve Planlar

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin daha önce iyi bir ev sahibi olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye voleybolunun yapmış olduğu organizasyonları özetleyerek, "Birlik beraberliğimizle mükemmel işler yapıyoruz. İyi bir ev sahipliği yaptığımızı ispatladık." dedi.

VakıfBank'dan Baskı ve Beklentiler

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Dörtlü Final'de en iyi oyunlarını göstereceklerini ifade etti. Kadın takım kaptanı Zehra Güneş ise, zorlu bir sezon geçirdiklerini ve mental olarak sahada en güçlü olan takımın başarıya ulaşacağına inandığını belirtti.

İtalyan Ekiplerden Yüksek Beklentiler

A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, Numia Vero Volley Milano maçı öncesi dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Diğer yandan, Numia Vero Volley Milano Başantrenörü Stefano Lavarini, direk rakipleri hakkında bilgi verirken, her maçın zorluğu üzerinde durdu.

Savino Del Bene Scandicci'nin Perspektifi

Başantrenör Marco Gaspari, yarınki maçın VakıfBank'ın dünya çapında en iyi takımlardan biri olduğu için özel olacağını dile getirdi. Ayrıca kaptan Britt Herbots ise, İstanbul'daki Dörtlü Final'de oldukça heyecanlı olduklarını kaydetti.

Bu müthiş voleybol şöleninin başlangıcıyla birlikte, şampiyonluğa giden yolun ilk adımları atılmış olacak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz!

İstanbul'da yarın başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde, Marriott Asia Hotel'de basın toplantısı düzenlendi. Marriott Asia Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yarın başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde, Marriott Asia Hotel'de basın toplantısı düzenlendi. Marriott Asia Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric açıklamalarda bulundu.