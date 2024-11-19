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Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri Satışta

2023 Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası biletleri, Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin maçı için satışa çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:27
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri Satışta

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri Satışta

Basketbolseverler dikkat! 4 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak olan 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının biletleri, büyük bir heyecanla satışa sunuldu.

Müsabaka Detayları

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Maçın biletleri, Biletix üzerinden temin edilebiliyor.

Bilet Fiyatları

Karşılaşmanın bilet fiyatları, spor tutkunları için erişilebilir bir aralık olan 100 ila 1000 lira arasında değişiklik göstermektedir. Hem Fenerbahçe Opet hem de ÇBK Mersin’in taraftarları için bu karşılaşma, oldukça heyecan verici anlara sahne olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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