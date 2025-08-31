Kadınlar Dünya Şampiyonası: Brezilya 3-1 ile Çeyrek Finalde

Breziya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı

Bangkok'ta heyecan devam ediyor

Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Karşılaşmayı Brezilya 3-1 galip tamamlayarak turnuvada bir adım daha ilerledi.

Bu sonuçla Brezilya çeyrek finale yükseldi ve bir sonraki rakibi olarak Fransa ile eşleşti. Eşleşme kapsamında oynanacak maç, 4 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Mücadele, turnuvanın sprint ilerleyişinde Brezilya için önemli bir başarı olarak kayda geçti ve takımın çeyrek final iddiasını güçlendirdi.