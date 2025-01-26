Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 13. Hafta Maçları Tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, 2 karşılaşmayla son buldu. Heyecan dolu anların yaşandığı maçlarda alınan sonuçlar futbolseverleri memnun etti.

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

İlk karşılaşmada Anadolu Üniversitesi, Armada Praxis Yalıkavak ile karşı karşıya geldi ve maçı 25-41 skoruyla kaybetti. Diğer maçta ise Görele Belediyespor, Adasokağı karşısında 22-27 olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonuçlar, ligdeki rekabetin ne denli üst seviyede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hentbolseverler, gelecek haftalarda daha fazla heyecan bekliyor.