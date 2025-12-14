Selendi Belediyespor üçte üç yaptı: 4-1'lik galibiyetle puan 9'a çıktı

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’den düşen Selendi Belediye Spor, yeni sezona hızlı başladı. Üç maçta üç galibiyetle ilerleyen ekip, averajla grubunda 2. sıradaki yerini korudu ve puanını 9’a yükseltti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Killik Spor’u 3-0 yenen Selendi, ikinci haftada evinde Trazlar Spor karşısında 77. dakikada rakibin sahada 7 kişi kalması nedeniyle maçın hakem tarafından tatil edilmesiyle 2’de 2 yapmıştı.

Ligin 3. haftasında, 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşma Abdullah Kayıkcı, Eren Günal ve Hüseyin Saraç hakem üçlüsü tarafından yönetildi. Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Maçın 11. dakikasında Mehmet Talha’nın şutu üst direkte dönerken, 12. dakikada Selendi Belediye Spor’da Yağız Berk fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 48. dakikada Yağız Berk ile bir kez daha direğe takıldı. 65. dakikada oyuna sonradan giren Abdülkadir, Selendi’nin ikinci golünü kaydetti. Aynı dakikalarda oyuna dahil olan Gökay, soldan yaptığı çalımlarla ceza sahasında plase vuruşla skoru 3-0’a taşıdı.

Tepeköy Spor’un tek golü 87. dakikada Süleyman’dan geldi. Uzatma dakikalarında Kaan, Selendi adına bir gol daha atarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak üçlü çektirdi. Selendili futbolcular, Turgutlu’dan gelen davul-zurna ekibi eşliğinde Selendi yöresine ait oyunları oynayarak galibiyeti kutladı.

Başkanın mesajı

Selendi Belediye Spor Kulüp Başkanı Ömer Karagöz maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız. Futbolcularımız ve taraftarlarımız buna inanıyor"

