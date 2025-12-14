DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.794.282,06 1,34%

Selendi Belediyespor üçte üç yaptı: 4-1'lik galibiyetle puan 9'a çıktı

Selendi Belediyespor, Tepeköy Spor'u 4-1 yenerek üçte üç yaptı; puanını 9'a yükseltti ve averajla grubunda 2. sırayı korudu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:26
Selendi Belediyespor üçte üç yaptı: 4-1'lik galibiyetle puan 9'a çıktı

Selendi Belediyespor üçte üç yaptı: 4-1'lik galibiyetle puan 9'a çıktı

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’den düşen Selendi Belediye Spor, yeni sezona hızlı başladı. Üç maçta üç galibiyetle ilerleyen ekip, averajla grubunda 2. sıradaki yerini korudu ve puanını 9’a yükseltti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Killik Spor’u 3-0 yenen Selendi, ikinci haftada evinde Trazlar Spor karşısında 77. dakikada rakibin sahada 7 kişi kalması nedeniyle maçın hakem tarafından tatil edilmesiyle 2’de 2 yapmıştı.

Ligin 3. haftasında, 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşma Abdullah Kayıkcı, Eren Günal ve Hüseyin Saraç hakem üçlüsü tarafından yönetildi. Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Maçın 11. dakikasında Mehmet Talha’nın şutu üst direkte dönerken, 12. dakikada Selendi Belediye Spor’da Yağız Berk fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 48. dakikada Yağız Berk ile bir kez daha direğe takıldı. 65. dakikada oyuna sonradan giren Abdülkadir, Selendi’nin ikinci golünü kaydetti. Aynı dakikalarda oyuna dahil olan Gökay, soldan yaptığı çalımlarla ceza sahasında plase vuruşla skoru 3-0’a taşıdı.

Tepeköy Spor’un tek golü 87. dakikada Süleyman’dan geldi. Uzatma dakikalarında Kaan, Selendi adına bir gol daha atarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar futbolcuları tribüne çağırarak üçlü çektirdi. Selendili futbolcular, Turgutlu’dan gelen davul-zurna ekibi eşliğinde Selendi yöresine ait oyunları oynayarak galibiyeti kutladı.

Başkanın mesajı

Selendi Belediye Spor Kulüp Başkanı Ömer Karagöz maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız. Futbolcularımız ve taraftarlarımız buna inanıyor"

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN SELENDİ BELEDİYE SPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI...

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN SELENDİ BELEDİYE SPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI TEPEKÖY SPOR’U 4-1 MAĞLUP EDEREK YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM ETTİ. BU GALİBİYETLE PUANINI 9’A YÜKSELTEN SELENDİ TEMSİLCİSİ, AVERAJLA GRUBUNDA 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU.

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN SELENDİ BELEDİYE SPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi
2
Judo Milli Takımı'nın Yeni Başantrenörü Vismara: 'Olimpiyat Madalyası Gerçek Olacak'
3
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor
4
Stanimir Stoilov: Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı
5
Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Niksar Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
6
Elazığ'da Okul Sporları: 4 Branşta Kıyasıya Müsabakalar
7
Selçuk İnan: "Final maçı gibi bakacaklar" — Kocaelispor Karagümrük Deplasmanına Hazırlanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama