DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Galatasaray ve İzmir B.B. Turu Geçti

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:51
Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Galatasaray ve İzmir B.B. Turu Geçti

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımları Başarı Gösterdi

Bu yıl düzenlenen Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst tura adını yazdırmayı başardı. Organizasyonda 3 Türk takımı yer aldı, ancak sadece iki tanesi başarıyla bir sonraki aşamaya geçti.

Gruplardaki Performans ve Eleme Sonuçları

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen A Grubu'nu lider tamamlayarak son 8 takım arasına girdi. Diğer bir Türk temsilcisi olan Galatasaray Zena, Romanya'nın Alba Iulia kentindeki D Grubu'undan ikincilikle çıkarak bir üst tura yükselmiş oldu.

Ancak, Dalton Koleji, Çekya'nın Strakonice kentinde mücadele ettiği C Grubu'nda 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Diğer Takımların Durumu

Türk takımları dışında, Otter Swimming (İngiltere), Blau Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Jadran Split (Hırvatistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) gibi takımlar da organizasyonda bir üst tura yükselmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı
2
Görme Engelli Milli Haltercilerden Tarihi Başarı
3
Galatasaray Yönetimi Hakemleri Eleştirdi: 'Penaltılar Adaletsiz.'
4
Genç Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncülüğü Elde Etti
5
Galatasaray, Samsunspor'u Geçerek Üst Sıralarda Yoluna Devam Ediyor
6
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı
7
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bursa'nın Veda Maçı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek