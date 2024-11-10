Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Galatasaray ve İzmir B.B. Turu Geçti

Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımları Başarı Gösterdi

Bu yıl düzenlenen Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst tura adını yazdırmayı başardı. Organizasyonda 3 Türk takımı yer aldı, ancak sadece iki tanesi başarıyla bir sonraki aşamaya geçti.

Gruplardaki Performans ve Eleme Sonuçları

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen A Grubu'nu lider tamamlayarak son 8 takım arasına girdi. Diğer bir Türk temsilcisi olan Galatasaray Zena, Romanya'nın Alba Iulia kentindeki D Grubu'undan ikincilikle çıkarak bir üst tura yükselmiş oldu.

Ancak, Dalton Koleji, Çekya'nın Strakonice kentinde mücadele ettiği C Grubu'nda 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Diğer Takımların Durumu

Türk takımları dışında, Otter Swimming (İngiltere), Blau Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Jadran Split (Hırvatistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) gibi takımlar da organizasyonda bir üst tura yükselmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.