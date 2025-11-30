Kadir Yıldırım, Abu Dhabi'de WAKO +91 Kg Low Kick Dünya Şampiyonu

Kadir Yıldırım, 2025 WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda +91 kilo low kick kategorisinde finali nakavtla kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:43
Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, 2025 yılında Abu Dhabi'de düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda +91 kilo low kick kategorisinde şampiyon oldu.

Turnuva ve maç özetleri

Turnuva, dört turluk kura yapısında gerçekleştirildi. Seri başı olduğu için Yıldırım ilk turu bay geçti ve doğrudan ikinci tura yükseldi. İkinci turda karşılaştığı Litvanyalı rakibini üstün bir performansla puan farkıyla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Polonyalı rakibiyle mücadele eden Yıldırım, kararlı, disiplinli ve agresif bir oyunla rakibini nakavt ederek finale yükseldi. Finalde Hırvatistan temsilcisine karşı çıktığı son mücadelede de tüm gücünü ve inancını ortaya koyarak yine nakavtla galip geldi ve ülkesine bir kez daha dünya şampiyonluğunu getirdi.

Yıldırım'ın açıklaması

2025 yılında Abu Dhabi’de düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı adına +91 kilo low kick kategorisinde ülkemizi temsil ettim. Dört turluk kura yapısında seri başı olduğum için ilk turu bay geçerek doğrudan ikinci tura yükseldim. İkinci turda karşılaştığım Litvanyalı rakibimi üstün bir performansla puan farkıyla mağlup ederek yarı finale adımı attım. Yarı finalde ise Polonyalı rakibimle karşı karşıya geldim. Kararlı, disiplinli ve agresif bir oyun sergileyerek rakibimi nakavtla yenmeyi başardım ve finale yükseldim. Finalde Hırvatistan temsilcisiyle karşılaştım. Tüm gücüm, inancım ve emeğimle çıktığım bu son mücadelede rakibimi yine nakavtla mağlup ederek bir kez daha zirveye ulaştım. Böylece ikinci kez ülkeme dünya şampiyonluğunu kazandırmanın gururunu yaşadım. Bu başarı, sadece benim değil; ailemin, antrenörlerimin, takım arkadaşlarımın ve bana inanan herkesin emeğinin bir yansımasıdır. Ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dünya sahnesinde dalgalandırmanın onurunu sonsuza kadar taşıyacağım

