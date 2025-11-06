Kahire'de VIRTUS Dünya Masa Tenisi: Ebru Acer gümüş, Sümeyra Türk bronz

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:42
Mısır'ın Kahire şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden sporcular önemli sonuçlar aldı.

Ebru Acer, kadınlar ferdi müsabakalarında gösterdiği performansla finale yükseldi. Paris Paralimpik Oyunları bronz madalya sahibi Acer, finalde Rusya'dan NPA Elena Prokofeva'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kadınlar ferdi mental kategorisinde ise Sümeyra Türk, yarı finalde aynı rakip NPA Elena Prokofeva ile oynadığı zorlu mücadeleyi 3-2 kaybetti ve bronz madalya ile kürsüye çıktı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, konu hakkında şunları söyledi: "Özel sporcularımız dünya sahnesinde tarih yazmaya devam ediyor. Bugün Sümeyra Türk, mental kategoride elde ettiği dünya üçüncülüğü ile ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ebru Acer gümüş madalyayla, Enes Burç bronz madalyayla kürsüde yer aldı; üç ayrı başarıyla bayrağımızı tüm dünyaya gösterdik".

