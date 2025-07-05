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Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışı Coşkuyla Başladı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, 100'den fazla sporcunun katılımıyla başladı ve 135 km sürecek.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 10:16
Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışı Coşkuyla Başladı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı Start Aldı

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, coşkulu bir başlangıç yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından desteklenen bu heyecan dolu etkinlik, Edebiyat Yolu Grand Prix etabıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan start aldı.

Yarışta Rekor Katılım

Dört yıl aradan sonra düzenlenen bu yarışta, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran gibi ülkelerden 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre boyunca pedal çeviriyor. Bu da yarışın uluslararası boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ödül Töreni Bugün Gerçekleşecek

Yarışın ilk etabı, bugün düzenlenecek olan ödül töreniyle son bulacak. Yarış boyunca sporcuların gösterdiği performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası...

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı. Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası...

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı. Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.

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