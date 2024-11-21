DOLAR
34,51 -0,12%
EURO
36,46 -0,32%
ALTIN
2.955,21 -0,7%
BITCOIN
3.347.716,82 -2,95%

Kano Milli Takımı, Muğla'da Göz Kamaştıran Hazırlıklar Yapıyor

Kano Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz Gölü'nde günde 40 kilometre kürek çekerek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:11
Kano Milli Takımı, Muğla'da Göz Kamaştıran Hazırlıklar Yapıyor

Kano Milli Takımı, Muğla'da Şampiyonalara Hazırlanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığın 15 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'daki Köyceğiz Gölü, Kano Milli Takımı'nın yoğun antrenman programına ev sahipliği yapıyor.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, her gün 40 kilometre kürek çekerek kondisyonlarını artırıyor. Köyceğiz Gölü, sporcuların sabah saatlerinden itibaren başladığı kondisyon çalışmaları ile dolup taşıyor. Gölün etrafında yapılan ısıtma çalışmalarının ardından, sporcular kanolarıyla göle açılarak antrenörler eşliğinde sabah ve akşam toplamda 40 kilometre kürek çekiyor.

Antrenör Ufuk Özcan'dan Değerlendirme

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köyceğiz’de A ve B takımı olmak üzere toplam 28 sporcu ile kamp çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Özcan, "Köyceğiz Gölü, son yıllarda milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldi. Uygun hava şartları ve göl suyunun rahat çalışmaya olanak tanıması, sporcularımız için büyük bir avantaj sağlıyor," dedi.

Sporcuların Beklentileri ve Hedefleri

Milli sporcu Simge Kaya, 5 yıldır ay-yıldızlı takımda yer aldığını ve bu hafta sonu düzenlenecek test yarışlarına hazırlandığını ifade etti. Kaya, “Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye’de iyi dereceler elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak,” diye konuştu.

Diğer bir sporcu Rahmi Kaan Karahan, 5 haftadır kampta olduğunu ve başarıyla sonuçlanan Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğuna sahip olduğunu belirtti. Karahan, "Altı yıldır kano yapıyorum ve 3 yıldır milli takımdayım. Hedefim bu yıl dünya şampiyonu olmak," şeklinde ifadelerini dile getirdi.

Muğla'nın Sportif Avantajları

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'nın elverişli doğasıyla her türlü sportif etkinliğe uygun bir ortam sağladığını vurguladı. Açıkbaş, Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygun altyapısıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından takımların uğrak yeri olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balkan İkincisi Efe Okur'un Hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu
2
Harun Erdenay: Milli Takım, Geçmiş Jenerasyonlarla Yakın Seviyede
3
Trabzonspor, Geleceğin Yıldızlarını Basketbolda Yetiştiriyor
4
Kano Milli Takımı, Muğla'da Göz Kamaştıran Hazırlıklar Yapıyor
5
87 Yıl Sonra Başkent Derbisi Alt Ligde: MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Karşılaşıyor
6
A Milli Basketbol Takımı 1040. Maçına Çıkıyor
7
2028 Los Angeles'ta Judo için Kota Sayısı Artacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor