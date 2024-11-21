Kano Milli Takımı, Muğla'da Göz Kamaştıran Hazırlıklar Yapıyor

Kano Milli Takımı, Muğla'da Şampiyonalara Hazırlanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığın 15 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'daki Köyceğiz Gölü, Kano Milli Takımı'nın yoğun antrenman programına ev sahipliği yapıyor.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, her gün 40 kilometre kürek çekerek kondisyonlarını artırıyor. Köyceğiz Gölü, sporcuların sabah saatlerinden itibaren başladığı kondisyon çalışmaları ile dolup taşıyor. Gölün etrafında yapılan ısıtma çalışmalarının ardından, sporcular kanolarıyla göle açılarak antrenörler eşliğinde sabah ve akşam toplamda 40 kilometre kürek çekiyor.

Antrenör Ufuk Özcan'dan Değerlendirme

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köyceğiz’de A ve B takımı olmak üzere toplam 28 sporcu ile kamp çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Özcan, "Köyceğiz Gölü, son yıllarda milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldi. Uygun hava şartları ve göl suyunun rahat çalışmaya olanak tanıması, sporcularımız için büyük bir avantaj sağlıyor," dedi.

Sporcuların Beklentileri ve Hedefleri

Milli sporcu Simge Kaya, 5 yıldır ay-yıldızlı takımda yer aldığını ve bu hafta sonu düzenlenecek test yarışlarına hazırlandığını ifade etti. Kaya, “Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye’de iyi dereceler elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak,” diye konuştu.

Diğer bir sporcu Rahmi Kaan Karahan, 5 haftadır kampta olduğunu ve başarıyla sonuçlanan Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğuna sahip olduğunu belirtti. Karahan, "Altı yıldır kano yapıyorum ve 3 yıldır milli takımdayım. Hedefim bu yıl dünya şampiyonu olmak," şeklinde ifadelerini dile getirdi.

Muğla'nın Sportif Avantajları

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'nın elverişli doğasıyla her türlü sportif etkinliğe uygun bir ortam sağladığını vurguladı. Açıkbaş, Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygun altyapısıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından takımların uğrak yeri olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.