Kapadokya Rallisi 24 Ağustos'ta Başlıyor

Kapadokya Rallisi 24 Ağustos'ta Nevşehir'de Heyecanla Başlayacak

Kapadokya Rallisi, 24 Ağustos Cumartesi günü tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu yılki ralli, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilecek ve yerel yönetimlerin, ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin katkılarıyla desteklenecek.

Yarışın Detayları

Etkinlik, saat 19.30'da Kayaşehir Kalesi önünden start alacak. Toplam uzunluğu 192,90 kilometre olan etapta, 62,74 kilometre toprak zeminli özel parkurlar üzerinden geçilecek. Katılımcılar, tarihi yerler ve doğal güzellikler arasında unutulmaz anlar yaşayacak.

Tüm İhtişamıyla Devam Edecek

Ralli süresince Uçhisar, Göreme ve Ürgüp etabı, 25 Ağustos Pazar sabahı 09.00'dan itibaren iki kez geçilecek. Yarışma sonunda, saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreninde, başarılı ekipler ödüllerini alacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Rallisi'nin 2025 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine dahil edilmesi için yoğun çabalar içinde olduklarını ifade etti. Arı, tüm organizasyon çalışmalarının uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.