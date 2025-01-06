Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Yapılacak!

Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Gerçekleşecek

Erciyes Kayak Merkezi, kar ve kış sporlarıyla ilgili önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek.

Dört Gözle Beklenen Organizasyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin işbirliği ile düzenlenecek şampiyonada, Türkiye genelinden farklı ragbi takımları yer alacak. Organizasyon, erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilerek, ragbi sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kayıt Bilgileri

Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası'na katılmak isteyen takımlar, başvurularını 08 Ocak saat 16.00'ya kadar Türkiye Ragbi Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapabilirler.

Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.