Kar Spor İDA Ultra Kazdağları’nda Yağmura Rağmen Sorunsuz Başladı

Kar Spor İDA Ultra, Kazdağları’nda sağanak yağışa rağmen 36K, 66K ve 110K parkurlarında sorunsuz devam ediyor; 16 ülkeden 1250 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:37
Kar Spor İDA Ultra Maratonu, Kazdağları’nda düzenlenen parkurlarda sağanak yağışa rağmen sorunsuz şekilde başladı. Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, yarışın başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Parkurlar ve koşucular

Bu yıl 9. kez düzenlenen organizasyonda 36K, 66K ve 110K kategorileri için Yeşilyurt köyünden start verildi. Koşucular, Kazdağları’ndaki doğal manzaralar eşliğinde dayanıklılıklarını gösteriyor. Dede, yağışların beklenen seviyede olduğunu ve koşucular için uygun şartlar sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz yağışlara alıştık. Bu sene de beklediğimiz bir yağıştı. Yaklaşık 10-15 gündür tahminlerde görünüyordu. Yağış rüzgarla gelmediği ve sert olmadığı için koşucular için oldukça uygun. Parkur içinde küçük dereler var, ekipler buraları kontrol ediyor. Sabah start alan ilk yarışmacı 20. kilometreyi geçti. Yarış güzel şekilde devam ediyor".

Güvenlik ve sağlık önlemleri

Dede, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin üst seviyede olduğunu vurguladı: "Arama kurtarma ekipleri, UMKE ekipleri, ambulanslar her yerde. Güvenlik ve sağlık önlemleri inanılmaz seviyede alınmış durumda. Şu an keyifle yarışı takip ediyoruz".

Uluslararası katılım ve büyüme

Yarışın her yıl daha fazla uluslararası katılımla büyüdüğünü söyleyen Dede, katılımcı sayısını paylaştı: "Bu sene bizim en son saydığımıza göre 16 ülkeden 1250 sporcu yarışta yer alıyor. Her sene sayı olarak, ülke sayısı olarak ve marka değeri olarak büyüyen bir etkinlik. İlerleyen senelerde nerede oluruz, hep birlikte göreceğiz".

