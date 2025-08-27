DOLAR
Karabağ, Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi

Karabağ, Ferencvaros'u play-off turunda eleyerek ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:50
Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u elemeyi başararak turnuvanın lig aşamasına kaldı. Azerbaycan ekibi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ikinci kez grup etabına adını yazdırdı.

Maç özeti

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, rövanşta sahasında 3-2 mağlup olmasına rağmen rakibini toplam skorda geçerek tur atladı. Karabağ'ın ilk maçıdaki üstün performansı, temsilcinin avantajını korumasını sağladı.

Goller ve kilit anlar

Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir kaydetti. Ferencvaros'un filelerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth sarstı.

Toplam skorda üstünlüğü sağlayan Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak takımlar arasına girdi.

Organizasyonda play-off turu, bu akşam oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

