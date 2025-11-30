Karacabey Belediyespor 1-2 Şanlıurfaspor | TFF 2. Lig 14. Hafta

Karacabey Belediyespor 1-2 Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Yunus Emre Çapar, Mevlüt Bozok, Servet Bozkurt
Maçın Özeti
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda Şanlıurfaspor öne geçti. Güney Tütüncüoğlu 47. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada Sinan Kurumuş farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Karacabey Belediyespor, 88. dakikada kullanılan penaltıda Sedat Cengiz ile skoru 2-1'e getirse de geri dönüşe yetmedi.
Kadrolar
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan, Talha Yünkuş, Abdullah Balıkçı, Berke Özgün, Sedat Cengiz, Abdullah Balıkuv (Fahri Pınar dk.45) (Azat Çakar dk.58), Muhammed Enes Yılmaz, Ökkeş Karaoğlu, Fatih Eren, Atamer Bilgin, İbrahim Can Köse
ŞANLIURFASPOR: Burak Öğür, Burak Can Çamoğlu, Levent Gülen, Berk Yıldız (Turan Çalhanoğlu dk.81), Safa Kınalı (Hasan Hüseyin Acar dk.42), Emircan Altıntaş (Güney Tütüncüoğlu dk.42), Çınar Tarhan, Orhan Nahırcı, Ali Sühan Demirel, Onur Karakabak, Sinan Kurumuş
Goller ve Kartlar
Goller: Güney Tütüncüoğlu (dk.47), Sinan Kurumuş (dk.68) — Şanlıurfaspor; Sedat Cengiz (dk.88) (P) — Karacabey Belediyespor.
Sarı kartlar: Berke Özgün, Abdullah Balıkuv (Karacabey Belediyespor); Orhan Nahırcı, Burak Öğür (Şanlıurfaspor).
NESİNE 2. LİG'İN 14. HAFTASINDA KARACABEY BELEDİYESPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ ŞANLIURFASPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.