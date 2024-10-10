Karadağ A Milli Futbol Takımı Türkiye'ye Veda Etti

Karadağ A Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Karadağlı futbolcular, bu önemli karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Final Antrenmanı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Yapıldı

Karadağ ekip, Samsun'a özel bir uçakla ulaşarak, maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutulurken, futbolcular, teknik direktörleri Robert Prosinecki'nin gözetiminde sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Taktik Çalışmalar Tamamlandı

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular, taktik çalışmalar yaparak yarınki maça hazır hale geldiler. Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 21.45'te başlayacak ve her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Karadağlı futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki (ortada) gözetiminde çalıştı.