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Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'den Türkiye Maçına Dair Açıklamalar

Robert Prosinecki, Türkiye'nin güçlü kadrosuna dikkat çekti ve zorlu bir maç olacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:15
Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'den Türkiye Maçına Dair Açıklamalar

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki'den Türkiye Maçına Yorumlar

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü mücadeleye hazırlanan Karadağ, yarın Samsun'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türk Milli Takımı'nın yükselen formuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Yıldızları ve Montella'nın Etkisi

Prosinecki, "Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte müthiş bir hava yakaladı. Vincenzo Montella yönetiminde, Türkiye, dünyanın her takımıyla boy ölçüşebilecek bir seviyeye ulaştı. Bizim için yarınki maç son derece kritik. Sakatlıklarla mücadele etmemize rağmen, mücadeleye hazırız," dedi.

Maç Öncesi Beklentiler

Türk ekibinin kalitesini vurgulayan Prosinecki, "Türkiye'nin yıldız oyuncuları var. Bu maç, bizim için çok zor olacak. Yeni jenerasyon sayesinde Türkiye, sahada ciddi bir baskı oluşturacak," ifadesini kullandı.

Takımın Oyuncu Dağılımı ve Orta Saha,”

Karşılaşmada orta saha mücadelesinin belirleyici olacağını belirten Prosinecki, "Defansif bir anlayışla buraya gelmedik. Kaliteli bir kadro ile sahaya çıkacağız. Orta sahayı iyi okuyabilirsek, güzel bir maç izleyebiliriz," açıklamasında bulundu.

Arda Güler Hakkında Düşünceler

Prosinecki ayrıca, Arda Güler'in Real Madrid kariyeri üzerine de değerlendirmelerde bulundu: "Real Madrid’de oynamak zordur. Arda’yı yakından takip ediyorum; süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye’de geçirdiğim zamanları çok seviyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

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