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Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'daki heyecan dolu parkurda düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:45
Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti

Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Ordu'da Yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'da coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen bu heyecan dolu organizasyon, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı mevkisinde özel bir parkurda yapıldı.

Yarışta Zorluklar ve Kazananlar

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda, mekanik arızalar nedeniyle bazı araçlar yarışı tamamlayamadı. Bu araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten güvenli bir şekilde çıkarıldı. Toplam 20 aracın kıyasıya mücadele ettiği bu etkinlikte sporcular, 2 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamak için büyük çaba sarf ettiler.

Yarış süresince zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarış sonrasında dereceye giren sporcuların ödülleri törenle verildi. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, izleyiciler ve katılımcılar için unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik haline geldi.

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi...

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi...

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gezenbilir Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

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