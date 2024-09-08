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Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışı Heyecanı Ordu'da Yaşandı

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Fatsa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:45
Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışı Heyecanı Ordu'da Yaşandı

Karadeniz Off-Road Kupası Fatsa'da Yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 3. ayak yarışı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde coşkulu bir şekilde düzenlendi. Fatsa Off-Road Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadele, Fatsa Belediyesi'nin desteğiyle Evkaf Mahallesi'nde yapılan özel parkurda gerçekleştirildi.

Parkurda Zorlu Mücadeleler

Yarışa katılan sporcular, off-road araçlarını kullanarak en hızlı ve hatasız şekilde parkuru tamamlamak için var gücüyle mücadele etti. Ancak organizasyon ekibi tarafından zorlaştırılan parkur, bazı araçların mekanik arızalar yaşamasına neden oldu. Yarışı tamamlayamayan araçlar, iş makineleri kullanılarak pistten çıkarıldı. Bazı sporcular kaza sebebiyle mücadeleyi bitirmek zorunda kaldı.

Ödül Töreni ile Finale Ulaştı

Toplamda 30 aracın mücadele ettiği bu heyecan dolu yarışta 60 sporcu ter döktü. Yarış, başarılı sporcuların ödüllendirildiği bir törenle son buldu.

Teşekkür Mesajları ve Katılım

Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı İsa Duru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışa katılan tüm sporculara ve etkinliği ilgiyle takip eden vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca, yarış boyunca heyecanı ile destek veren Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da etkinliği izlemeyi ihmal etmedi.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road...

Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışta sporcular, off-road araçlarıyla parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

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