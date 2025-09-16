Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı: Eksikler ve Nuri Şahin'in ilk sınavı

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki durum ve form

Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 1 maçı eksik durumda ve toplam 3 puana sahip.

RAMS Başakşehir ise 2 maçı eksik durumda; 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle toplam 2 puan topladı.

Karagümrük'te eksikler

Statü gereği Fatih Karagümrük'ün bu karşılaşmada sahada olamayacak isimleri: David Datro Fofana, Burhan Ersoy, Ricardo Esgaio, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berke Can Evli.

Ayrıca Ahmet Sivri'nin sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'de Nuri Şahin ilk maçına çıkacak

RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, takımının başında ilk resmi müsabakasına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı ve dün düzenlenen imza töreniyle 37 yaşındaki Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'de eksikler

RAMS Başakşehir'de çeşitli sebeplerle görev yapamayacak oyuncular: Amine Harit, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Jakub Kaluzinski, Tuğra Turhan (statü gereği) ve Ousseynou Ba (kırmızı kart cezası).

Sakatlıkları bulunan Davie Selke ile Leo Duarte'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.