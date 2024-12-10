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Karamarinov: Antalya 2024 Avrupa Kros Şampiyonası Tarihin En İyisi

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Karamarinov, Antalya 2024'ü en iyi Avrupa Kros Şampiyonası olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:54
Karamarinov: Antalya 2024 Avrupa Kros Şampiyonası Tarihin En İyisi

Antalya 2024 Avrupa Kros Şampiyonası'na Büyük Övgü

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Kros Şampiyonası hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Karamarinov, şampiyonayı, tarihin en iyi organizasyonlarından biri olarak nitelendirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park’ta zorlu parkurda düzenlenen etkinliğe, 39 ülkeden 558 sporcu katıldı. Karamarinov, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Antalya 2024, tarihin en iyi Avrupa Kros Şampiyonası'ndan biriydi. Türkiye bu etkinliğe ilk kez ev sahipliği yaptı. Sporcular, yetkililer ve seyirciler için 30. yıla yakışır şekilde çok iyi organize edilmiş ve keyifli bir etkinlik oldu."

Karamarinov, yerel organizasyon komitesini ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nu başarılı sunumları ve ev sahipliği için ayrıca tebrik etti.

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