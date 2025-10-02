Karate 1 Seri A Malezya'da Başlıyor: Türkiye 10 Sporcu ile Madalya Peşinde
Karate 1 Seri A müsabakaları, 3-5 Ekim tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek.
Türkiye'yi 3'ü kadın, 7'si erkek toplam 10 sporcu temsil edecek. Müsabakalara 82 ülkeden 1061 sporcu katılması bekleniyor.
Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Milli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Disiplinleri, azimleri ve taşıdıkları ay-yıldızlı sorumlulukla güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Tüm kafilemize kazasız, sakatlıksız bir organizasyon diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Takımı Temsil Edecek Sporcular
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Rabia Çalış
Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok
Kata: Keyda Nur Çolak
Erkekler
Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç
Kumite 67 kilo: Ahmet Öztürk
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş, Süleyman Aydemir ve Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı
Kata: Kutluhan Duran
