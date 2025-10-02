Karate 1 Seri A Malezya'da Başlıyor: Türkiye 10 Sporcu ile Madalya Peşinde

Karate 1 Seri A, 3-5 Ekim'de Malezya'da düzenleniyor. Türkiye'yi 3'ü kadın, 7'si erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edecek; 82 ülkeden 1061 sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:12
Karate 1 Seri A müsabakaları, 3-5 Ekim tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek.

Türkiye'yi 3'ü kadın, 7'si erkek toplam 10 sporcu temsil edecek. Müsabakalara 82 ülkeden 1061 sporcu katılması bekleniyor.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Milli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Disiplinleri, azimleri ve taşıdıkları ay-yıldızlı sorumlulukla güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Tüm kafilemize kazasız, sakatlıksız bir organizasyon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takımı Temsil Edecek Sporcular

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Rabia Çalış

Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok

Kata: Keyda Nur Çolak

Erkekler

Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç

Kumite 67 kilo: Ahmet Öztürk

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş, Süleyman Aydemir ve Yusuf Eren Temizel

Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı

Kata: Kutluhan Duran

Milli sporcular, Malezya'da başlayacak Karate 1 Seri A müsabakalarında madalya mücadelesi verecek....

