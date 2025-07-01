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Kars'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek: 3. Geleneksel Tenis Turnuvası Gerçekleştirildi

Kars'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:52
Kars'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek: 3. Geleneksel Tenis Turnuvası Gerçekleştirildi

Kars'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek: 3. Geleneksel Tenis Turnuvası

Kars'ta, katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanmak üzere düzenlenen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edildi.

Turnuvaya Katılım ve Başarılar

Tenis kortunda yapılan turnuvaya toplamda 17 kadın ve 22 erkek sporcu katıldı. Turnuvada gösterdikleri başarıyla kadınlarda Evin Duman, erkeklerde ise Serhat Kaştı birinciliği elde etti.

Geleneksel Hale Gelen Etkinlik

Turnuva koordinatörü, Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Levent Tanyeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak, "Tenis sporunu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Bu tür turnuvalarda topladığımız katılım ücretini, ihtiyaç sahibi ailelere küçük de olsa katkı yapmak amacıyla veriyoruz. Bize desteğini esirgemeyen Dekanımız Prof. Dr. Engin Kılıç, Okul Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Şirin Güler ve katılımcılara teşekkür ediyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Ödül Töreni

Turnuva sonunda, birinci olan sporculara plaket ve madalyaları tenis kortunda takdim edildi. Bu tür organizasyonların, bölgedeki tenis sporunu daha da geliştireceği umuluyor.

Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası...

Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası gerçekleştirildi. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesince tenis kortunda düzenlenen turnuvaya, 17 kadın ve 22 erkek sporcu katıldı.

Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası...

Kars'ta katılım ücreti ihtiyaç sahibi ailelere verilen 3. Geleneksel Tenis Turnuvası gerçekleştirildi. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesince tenis kortunda düzenlenen turnuvaya, 17 kadın ve 22 erkek sporcu katıldı.

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