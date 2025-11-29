Karşıyaka 2-0 Denizli İdman Yurdu — TFF 3. Lig 4. Grup

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında evinde Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti; goller Hamza Küçükköylü (34') ve Onur İnan (36').

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:37
Maç Özeti

TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Karşıyaka, evinde karşılaştığı Denizli İdman Yurdunu 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Hamza Küçükköylü (dk. 34) ve Onur İnan (dk. 36) kaydetti.

Maç Bilgileri

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yücel Büyük, İsmail Ertunç, Hasan Ata

Karşıyaka

11: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci (Ferdi Burgaz dk. 71), Adem Yeşilyurt, Samet Sargın, Arda Baran Eren, Tolga Ünlü (Ahmet Yağız Mengi dk. 66), Namık Barış Çelik (Doğanay Avcı dk. 66), Onur İnan (Ethem Örgev dk. 88), Hamza Küçükköylü (Mehmet Güneş dk. 88)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Denizli İdman Yurdu

11: Kemal Mert Özyiğit, Emirhan Kahraman, Nazmi Candoğan, Kemal Bayrak, Mehmet Deveci, Semih Berk Çakır (Oktay Ergun dk. 82), Mustafa Arda Mutlu (Tolga Üncücan dk. 90), Burak Engin (Enes Üstün dk. 46), Yusuf Sunbat (Enes Balcıoğlu dk. 82), Yunus Emre Duyan (Hüseyin Biber dk. 72), Murat Torun

Teknik Direktör: Özcan Sert

Goller ve Kartlar

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 34), Onur İnan (dk. 36) — Karşıyaka

Sarı kart: Mustafa Arda Mutlu, Hüseyin Biber (Denizli İdman Yurdu)

Karşıyaka, bu sonuçla 4. Grup mücadelesinde önemli bir galibiyet elde ederken, Denizli İdman Yurdu sahadan puansız ayrıldı.

