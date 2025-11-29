Karşıyaka 2-0 Denizli İdman Yurdu — TFF 3. Lig 4. Grup

Karşıyaka 2-0 Denizli İdman Yurdu
Maç Özeti
TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Karşıyaka, evinde karşılaştığı Denizli İdman Yurdunu 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Hamza Küçükköylü (dk. 34) ve Onur İnan (dk. 36) kaydetti.
Maç Bilgileri
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yücel Büyük, İsmail Ertunç, Hasan Ata
Karşıyaka
11: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci (Ferdi Burgaz dk. 71), Adem Yeşilyurt, Samet Sargın, Arda Baran Eren, Tolga Ünlü (Ahmet Yağız Mengi dk. 66), Namık Barış Çelik (Doğanay Avcı dk. 66), Onur İnan (Ethem Örgev dk. 88), Hamza Küçükköylü (Mehmet Güneş dk. 88)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Denizli İdman Yurdu
11: Kemal Mert Özyiğit, Emirhan Kahraman, Nazmi Candoğan, Kemal Bayrak, Mehmet Deveci, Semih Berk Çakır (Oktay Ergun dk. 82), Mustafa Arda Mutlu (Tolga Üncücan dk. 90), Burak Engin (Enes Üstün dk. 46), Yusuf Sunbat (Enes Balcıoğlu dk. 82), Yunus Emre Duyan (Hüseyin Biber dk. 72), Murat Torun
Teknik Direktör: Özcan Sert
Goller ve Kartlar
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 34), Onur İnan (dk. 36) — Karşıyaka
Sarı kart: Mustafa Arda Mutlu, Hüseyin Biber (Denizli İdman Yurdu)
Karşıyaka, bu sonuçla 4. Grup mücadelesinde önemli bir galibiyet elde ederken, Denizli İdman Yurdu sahadan puansız ayrıldı.
