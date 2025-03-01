Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 Maçtır Galibiyet Hasreti Yaşıyor

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 maçta sadece 8 galibiyet alarak 8 maçlık yenilgi serisine girdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:15
Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 Maçtır Galibiyet Hasreti Yaşıyor

Karşıyaka Basketbol Takımı, Kazanmayı Unutuyor

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Basketbol Takımı, sahasındaki son 8 maçtan da mağlup ayrıldı. 19 lig karşılaşmasında yalnızca 8 galibiyet elde edebilen İzmir temsilcisi, bu kötü gidişata bir türlü son veremiyor.

Sezonun Başlangıcı ve Son Gelişmeler

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sezona hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesine rağmen, 11 maçta 8 galibiyet alarak iyi bir grafik sergilemişti. Ancak, ana sponsorun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüp, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Bu kriz, önce tüm yabancı oyuncuların ve bazı yerli oyuncuların takımdan ayrılmasına, ardından da antrenör Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasına yol açtı. Kötü gidişat, Karşıyaka için maalesef durdurulamıyor.

Son Galibiyet

Karşıyaka, ligdeki son galibiyetini Ufuk Sarıca döneminde, 11. haftada sahasında Manisa Basket karşısında elde etmişti. Sarıca, ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda galip gelemedi. Yunanistan’ın Promitheas Patras takımına karşı Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki mağlubiyetin ardından görevi bıraktığını duyurdu. İzmir takımı, aynı rakibe deplasmanda da yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Yeni Transferler ve Geçmiş Maçlar

FIBA'dan alınan transfer yasağını kaldıran yönetim, Roberto Gallinat ve Austin Hollins gibi ABD'li oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak yeni transferlerle güçlendirilmiş takım, 8. mağlubiyetini Beşiktaş Fibabanka karşısında aldı. İlk yarısını önde kapatmasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşıyaka, bu sonuçla birlikte ligdeki 19 karşılaşmadan yalnızca 8 galibiyet alarak, son 11 maçında galibiyet yüzü göremedi. Şu an ligde 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı: Tevfik Yamantürk'ten Sert Eleştiriler
2
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 58. Randevusu: Sarı-lacivertliler Üstün Konumda
3
Başakşehir Akademisi Antrenörü Hasan Esad Ünlü Hayatını Kaybetti
4
Persepolis Derbide İstiklal'i 2-1 Mağlup Etti
5
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu Kura Çekimi Yarın Yapılıyor
6
Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
7
Beşiktaş Kulübü Borcu 14,8 Milyar Lira

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi