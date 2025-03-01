Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 Maçtır Galibiyet Hasreti Yaşıyor

Karşıyaka Basketbol Takımı, Kazanmayı Unutuyor

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Basketbol Takımı, sahasındaki son 8 maçtan da mağlup ayrıldı. 19 lig karşılaşmasında yalnızca 8 galibiyet elde edebilen İzmir temsilcisi, bu kötü gidişata bir türlü son veremiyor.

Sezonun Başlangıcı ve Son Gelişmeler

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sezona hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesine rağmen, 11 maçta 8 galibiyet alarak iyi bir grafik sergilemişti. Ancak, ana sponsorun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüp, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Bu kriz, önce tüm yabancı oyuncuların ve bazı yerli oyuncuların takımdan ayrılmasına, ardından da antrenör Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasına yol açtı. Kötü gidişat, Karşıyaka için maalesef durdurulamıyor.

Son Galibiyet

Karşıyaka, ligdeki son galibiyetini Ufuk Sarıca döneminde, 11. haftada sahasında Manisa Basket karşısında elde etmişti. Sarıca, ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda galip gelemedi. Yunanistan’ın Promitheas Patras takımına karşı Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki mağlubiyetin ardından görevi bıraktığını duyurdu. İzmir takımı, aynı rakibe deplasmanda da yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Yeni Transferler ve Geçmiş Maçlar

FIBA'dan alınan transfer yasağını kaldıran yönetim, Roberto Gallinat ve Austin Hollins gibi ABD'li oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak yeni transferlerle güçlendirilmiş takım, 8. mağlubiyetini Beşiktaş Fibabanka karşısında aldı. İlk yarısını önde kapatmasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşıyaka, bu sonuçla birlikte ligdeki 19 karşılaşmadan yalnızca 8 galibiyet alarak, son 11 maçında galibiyet yüzü göremedi. Şu an ligde 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.