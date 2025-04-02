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Karşıyaka Basketbol Takımı Kalan 7 Maçına Odaklandı

Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kalma mücadelesi kapsamında kalan 7 maça yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:50
Karşıyaka Basketbol Takımı Kalan 7 Maçına Odaklandı

Karşıyaka Basketbol Takımı Kalan 7 Maçına Konsantre Oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele eden Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ahmet Çakı liderliğinde kalan 7 maça güçlü bir odaklanma sürecine girdi.

Ahmet Çakı'dan Destek Mesajı

Çakı, yaptığı açıklamada, "Ligde kalmak adına en az 2 galibiyete daha ihtiyacımız var." diyerek, takımın yaşadığı zor dönemi vurguladı. Bu sezon Karşıyaka’nın sahip olduğu değerli geçmişin zorlu bir ligle karşılaştığını belirtti.

Takım Moral Buldu

Çakı, ligin yüksek ekonomik yapısı sebebiyle kaliteli takımların bulunduğunu ifade ederek, "Takımımız bir maç kazanarak moral buldu. Üst üste kaybetmek, oyuncularımız için gerginlik ve stres yaratıyordu. Şimdi her bir oyuncumuzla konuşuyoruz; diğer takımlara kıyasla belki yaratıcı ve hücum anlamında eksik olabiliriz ama Karşıyaka Kulübü, bu şartlarda ayakta kalmayı başarabilecek bir yer. Bunun arkasında da taraftarımızın ve camiamızın gücü var." dedi.

Play-Off İhtimali ve Son Haftalar

Çakı, geride kalan 11 maçta galibiyet alamayan bir takımın play-off hedefi hakkında konuşmasının zor olduğunu belirterek, "Ligde kalmak adına en az 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. Eğer 2-3 maç kazanıp son haftalara şansı taşırızsa, o zaman play-off ihtimali gündeme gelebilir." şeklinde konuştu. Bu haftaki maçlarda alt sıralardaki tüm takımların kazanması üzerine dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı ve belirtti: "Bir galibiyetle hemen havaya girip 'play-off' olur muyuz? demek bizim konsantrasyonumuzu böler."

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