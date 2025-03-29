Karşıyaka, Bursaspor Yörsan'ı 82-78 Yenerek 11 Maç Sonra Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tarihi Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, kendi sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Karşıyaka'nın 11 maçlık bir yenilgi serisinin ardından gelen ilk galibiyeti oldu.

Ahmet Çakı'nın İlk Maçı

Karşıyaka'nın yeni başantrenörü Ahmet Çakı, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmayı kazanarak seyircileri sevindirdi. Bu zafer, hem takımın moralini yükseltti hem de ligdeki konumlarını güçlendirdi.

Karşıyaka'nın bu galibiyeti, taraftarları arasında büyük bir coşkuyla karşılandı ve İzmir temsilcisi, ligdeki umutlarını yeniden yeşertti.