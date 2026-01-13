Karşıyaka'da deplasman sıkıntısı: Son 5 maçta 1 galibiyet

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta deplasmanda form düşüşü yaşıyor; son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve sadece 2 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:29
TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, iç saha ve deplasmanda farklı performanslar sergiliyor. İzmir temsilcisi, taraftarının önünde oynadığı maçlarda güçlü bir tablo çizmesine karşın dış sahada istediği istikrarı yakalayamıyor.

İç saha performansı

Taraftarının önünde çıktığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan İzmir temsilcisi, bu maçların yalnızca birinde berabere kaldı ve toplayabileceği 24 puanın 22'sini hanesine yazdırdı.

Deplasman sorunları

Sezonun başında deplasmanda başarılı başlayan Karşıyaka, ilk 3 dış saha maçını kazanarak bu süreçte 8 gol kaydetti. Ancak ilerleyen haftalarda dış sahada sonuç ve skor üretme konusunda düşüş yaşandı. Son 5 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip, bu maçlarda yalnızca 2 gol atabildi. Bu durum, teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencilerinin deplasmanda istikrarlı bir grafik çizemediğini gösteriyor.

