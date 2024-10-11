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Karşıyaka, Merkezefendi'yi Farklı Geçti

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi'yi 105-88 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:20
Karşıyaka, Merkezefendi'yi Farklı Geçti

Karşıyaka Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı

İzmir'in temsilcisi Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Denizli ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88'lik skorla mağlup etti.

Maçın Seyri

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, 7-2'lik bir üstünlük sağladı. Ancak konuk ekip, Cook'un etkili oyunuyla 6. dakikada Ayberk'in üç sayılık atışıyla öne geçti: 15-13. Yine de Karşıyaka, üstünlüğünü uzun sürdürdü ve ilk periyodu 29-21 tamamladı.

İkinci Periyotun Üstünlüğü

İkinci periyotta rakibine yalnızca 6 sayı şansı tanıyan Karşıyaka, bu bölümde farkı 25 sayıya çıkartarak 52-27 öne geçti ve soyunma odasına 60-43 ile gitti.

Karşıyaka'nın Devam Eden Üstünlüğü

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Karşıyaka, 25. dakikada 76-54 önde geçti ve bu periyodu 86-58'lik skorla tamamladı.

Sakatlık: Sean McDermott

Karşıyaka'da, ikinci periyotta ayak bileğinden sakatlanan oyuncu Sean McDermott, mücadeleye devam edemedi.

Sonuç olarak, Karşıyaka maçı 105-88'lik skorla tamamlayarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Denizli temsilcisi ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Jerry Boutsiele (arkada) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Ben Edward Mclemore (23) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu James Leroy Webb III (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Isaiah Reese (13) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka oyuncusu Mert Celep (solda) ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Sharife Omar Cooper (sağda) mücadele etti.

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