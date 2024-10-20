Karşıyaka, Mersinspor'u Rahat Geçti

Karşıyaka'nın İkinci Galibiyeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Mersinspor'u 107-81 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka, ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Mersinspor bu sezon ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Maçın Başlangıcı ve İlk Çeyrek

Karşıyaka, Kenan Sipahi ve Boutsiele ile etkili bir başlangıç yaparak ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. İlk periyodun sonlarına doğru 9 sayılık bir üstünlükle (23-14) girdiği çeyreği 29-22'lik skorla tamamladı.

İkinci Çeyrek Mücadelesi

İkinci periyotta Muhsin Yaşar'ın smaç basketiyle farkı 8 sayıya (35-27) çıkaran ev sahibi Karşıyaka, Mersinspor'un atakları karşısında 15. dakikada farkın 2 sayıya (38-36) düşmesine engel olamadı. Ancak son bölümde Kenan'la sayılar bularak 9 sayılık farka ulaşan Karşıyaka, ilk yarıyı 55-48 galip kapattı.

Üçüncü Periyotta Hız Kesmedi

Üçüncü çeyreğin başında Jefferson ve Russell ile sayılar bulan Karşıyaka, 25. dakikayı 20 sayılık farkla (75-55) geçti. Periyodu da 84-63 üstün tamamladı.

Son Periyotta Farkı Açtı

Karşıyaka, son periyotta da üstün oyununu sürdürerek müsabakayı 107-81’lik skorla kazanarak mücadeleyi noktaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Mersinspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının başında sahaya çıktı.