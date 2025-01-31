Karşıyaka, Sean McDermott ile Yollarını Ayırdı

Sean McDermott ile Veda Zamanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Sean McDermott ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, McDermott ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Açıklamada, "Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Bu ayrılığın ardından McDermott'un yeni kariyerine nasıl yön vereceği merak ediliyor.