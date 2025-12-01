Karşıyaka Yenilgisiz: TFF 3. Lig 4. Grup'ta Zirve Yarışı Sürüyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Yenilgisiz İlerliyor

Karşıyaka, dört gruptan oluşan TFF 3. Lig içinde öne çıkan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sezona istikrarlı bir başlangıç yaparak şu ana kadar mağlubiyet görmedi.

Takımın Performansı ve Puan Durumu

Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, 11 haftada 27 puan toplayarak TFF 3. Lig 4. Grup'ta lider Belediye Kütahyaspor'un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Bu performans takımın zirve yarışındaki iddiasını koruduğunu gösteriyor.

Lig Genelinde Yenilgisiz İki Takımdan Biri

Karşıyaka, dört gruptan oluşan ligde yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Bu istatistiği paylaşan diğer ekip ise 3. Lig 3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlik oldu.

Yeşil-kırmızılıların mağlubiyetsiz serisi, takımın moralini ve taraftar beklentilerini artırırken, sezonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

