Kaş Belediyesi 4. Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban Zirvede

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri, büyük bir heyecana sahne oldu. Bu yılki etkinlikte başpehlivan unvanını kazanan isim İsmail Balaban oldu.

40 Başpehlivan, 700 Pehlivan Mücadele Etti

Kaş Kınık Stadı'nda yapılan güreşlerde toplamda 40 başpehlivan ve 700 pehlivan ringe çıkarak mücadele etti. Finalde, İsmail Balaban ile Bekir Eryücel karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren zorlu mücadelede rakibini mağlup eden Balaban, Kaş Belediyesi 4. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Kürsüdeki Diğer İsimler ve Ağalık Kupası

Güreşlerde üçüncülüğü elde eden isimler ise Kürşat Korkmaz ve İsmail Koç oldu. Kaş Belediyesi 4. Yağlı Güreşlerinin ağası ise Sinan Çelik seçildi. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Çelik'e ağalık kupasını takdim etti.

Antalya’nın Kaş İlçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban (sol 2) oldu.

Antalya’nın Kaş İlçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban (sol 2) oldu.