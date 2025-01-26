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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u Ağırlıyor: Süper Lig Heyecanı Sürüyor

Kasımpaşa, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Maç saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:03
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u Ağırlıyor: Süper Lig Heyecanı Sürüyor

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u Konuk Ediyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşmanın hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek. Kasımpaşa, sezon boyunca 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplamda 22 puan elde etti. Diğer yandan, Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puan ile girdi.

Takımların Durumu

Kasımpaşa, bu sezon daha güçlü bir performans sergileyerek galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor. Atakaş Hatayspor ise zorlu bir mücadeleyle puanlarını artırma çabasını sürdürecek. Her iki takım için de kritik bir maç olması bekleniyor.

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