Kasımpaşa, Beşiktaş'ı İlk Yarıda Geride Bıraktı: 1-0

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk Yarıda Atılan Gol
Maçın 14. dakikasında Kasımpaşa, sol kanattan gelişen atakla öne geçti. Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pası, Ben Ouanes gelişine vurdu. Savunmadan da seken top, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.
Beşiktaş'ın Cevapları
22. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Orta alanda kazandıkları top sonrası, Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ile topu üst direğe nişanladı.
Mücadele, Kasımpaşa'nın 1-0 önde kapattığı ilk yarıyla devam ediyor.