Kasımpaşa-Beşiktaş Maçında Öne Çıkan Detaylar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye karşı 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre yaptığı değişikliklerle dikkat çekti.

İlk 11'de Değişiklikler

Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti. Ayrıca, son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirirken, sağ açık Milot Rashica'yı yedek başlattı.

Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı. Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

Ciro Immobile'nin Dönüşü

Siyah-beyazlı takımda, İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde ise tekrar sahada yer alıyordu.

Can Keleş Eski Takımına Rakip

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynama fırsatı buldu. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Kasımpaşa'nın İlk 11'i

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında sahaya şu 11'i sürdü: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Mamadou Fall.