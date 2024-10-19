Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile Deplasmanda Buluşuyor

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a Konuk Oluyor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Mücadele Ne Zaman ve Nerede?
Maç, GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Cihan Aydın yönetecek.
Takım Durumları
Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 8 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor.
Öte yandan, Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan elde ederek 11. sırada bulunuyor.