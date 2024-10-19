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Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile Deplasmanda Buluşuyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile önemli bir maç için sahaya çıkıyor. Buluşma hakkında detaylar burada!

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:36
Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile Deplasmanda Buluşuyor

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a Konuk Oluyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mücadele Ne Zaman ve Nerede?

Maç, GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Cihan Aydın yönetecek.

Takım Durumları

Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 8 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan elde ederek 11. sırada bulunuyor.

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