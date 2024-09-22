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Kasımpaşa'dan İkinci Yarıda Değerli Performans

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Antalyaspor karşısında gösterdikleri performansın değerli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:49
Kasımpaşa'dan İkinci Yarıda Değerli Performans

Kasımpaşa-Antalyaspor Maç Sonrası Değerlendirme

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bir puanın önemli olduğuna ancak kazanacak kadar iyi bir performans sergilediklerine dikkat çekti.

Maçın Analizi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Barış Kanbak şunları söyledi:

"Bugün bizim için kesinlikle 3 puan hedefiyle çıktığımız bir karşılaşmaydı. Oyuna coşku ve enerji ile başladık. İlk 30 dakikada rakibin hücum planlarını etkisiz hale getirerek, ikinci topları başarılı bir şekilde kazandık. Rakip kaleye pek fazla pozisyon vermedik. Ofsayt nedeniyle geçerli olmayan iki önemli pozisyon yakaladık."

Kontrol Altında Oyun

Kanbak, üçüncü bölgede daha iyi sonuçlar almak gerektiğini vurguladı: "Rakip kim olursa olsun, oyunun kontrolünü ele alabiliyoruz. 77. dakikada 10 kişi oynamamıza rağmen bu durumu iyi yönettik. Bu da bizim için olumlu bir gelişme. Amaçladığımız şeyden vazgeçmemeliyiz. Üç puan kazanmayı hedefliyorduk ama bu maçtan aldığımız bir puanın en az 3 puan kadar değerli bir oyun gücü sergilediğimizi düşünüyorum."

Barış Kanbak'ın açıklamaları, Kasımpaşa'nın oyuna olan bakış açısını ve kararlılığını göstermiş oldu. Takımın performansı, gelecek maçlar için ümit verici bir sinyal taşıyor.

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