Kasımpaşa, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek 3 Puanla Tanıştı

Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyuncularını tebrik ederek, "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. İç saha galibiyetimiz yoktu, kazanmak istiyorduk." dedi.

Önemli Bir Galibiyet

Keleş, Eyüpspor'un formda bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Rakibimiz lig dördüncüsü ve sadece bir maçta gol atamamıştı. Ofansif gücü yüksek bir takımı iyi analiz ettik. Oyuncularım planlarımızı uyguladılar ve plana sadık kaldılar. İhtiyacımız olan bir 3 puandı." şeklinde konuştu.

Yasin Özcan'ın Geleceği

Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Yasin Özcan hakkındaki transfer iddialarına da değinen Keleş, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Oyuncumuz üstüne koyarak gidiyor. Teklifler olması normal. Avrupa'dan da teklifler var. Sezonu tamamlasın, kulüp olarak sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

Oyun Planı ve İyileşmeler

Keleş, ön alan presinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Maç boyu bunu uyguladık. İkinci topları kazanmak istedik. Bu da istediğimiz gibi oldu. Bire birde alan baskısı yapmak zordur. Rakibimiz kendi sahasında topla oynadı, buna müsaade ettik. Kazandığımız toplarla iyi çıktık. Sonuçlandırmalarda değerlendiremedik. Oyunu geliştirip daha iyi şeyler yapacağız." dedi.

Kısıtlı Kadro ve Gelecek Hedefleri

Kısıtlı bir kadro ile çalıştıklarını belirten Keleş, "Ben gelmeden önce hiç 5 oyuncu değişikliği yapamamıştık. Saha içindeki rekabeti artırdığımızda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Takım savunmasında da Sivasspor maçında ve bu maçta gol yemedik. Akan oyundaki takım savunması benim için önemli. Geldiğimden beri iyi bir oyun vardı. Eksikleri tamamlayarak ilerlemek istiyoruz." şeklinde son sözlerini dile getirdi.