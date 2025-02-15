Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:19
Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile Zorlu Bir Deplasman Maçına Çıkacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa'nın Ligdeki Durumu

Bu sezon ligde 22 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlı takım, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplamda 31 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. Diğer yandan, Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, aynı sayıda maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 54 puana ulaşarak 2. sırada bulunuyor.

Burak Yılmaz Maçta Yer Alamayacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşısında takımının başında olamayacak. Yılmaz, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkmadan önce topa müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

Ayrıca Aytaç Kara Ceza Sınırında

Kasımpaşa'da, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde sarı kart cezalısı olan Aytaç Kara dışında başka bir eksik oyuncu bulunmuyor. Tecrübeli orta saha, ligin 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Kasımpaşa'da, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan altı oyuncu mevcut. Üçer sarı kartı bulunan Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Haris Hajradinovic, Gökhan Gül, Yasin Özcan ve Cafu, sarı-lacivertlilerle karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

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