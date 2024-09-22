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Kasımpaşa ile Antalyaspor Beraberliği Sonrası Aurelio'nun Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, yardımcı antrenör Mehmet Aurelio'nun açıklamalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:43
Kasımpaşa ile Antalyaspor Beraberliği Sonrası Aurelio'nun Değerlendirmesi

Kasımpaşa ile Antalyaspor Unutulmaz Bir Maç Oynadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan mücadele 0-0 berabere sona erdi. Maç sonrası Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, değerlendirmelerde bulundu.

Aurelio'nun Açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "Kasımpaşa'ya karşı böyle zorlu bir deplasmanda mücadele etmek her zaman kolay değil. Buraya galip gelmek için gelmiştik; amacımız bu yöndeydi. Maç boyunca birçok şans bulduk fakat 3 puan kazanmak için gereken golü atamadık." dedi.

İkinci Yarının Ritim Dolu Guzeli

Mücadelenin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Aurelio, "Rakip 10 kişi kaldığı anlarda daha fazla fırsat yakaladık ama yine de gol atmakta başarılı olamadık. Önümüzdeki hafta evimizde Fenerbahçe ile oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Umarım orada daha iyi bir oyun sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

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