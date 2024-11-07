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Kasımpaşa, Kayserispor'u Konuk Ediyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:04
Kasımpaşa, Kayserispor'u Konuk Ediyor

Kasımpaşa, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında Bellona Kayserispor ile yarın karşılaşacak. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Takım Durumları

Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmış durumda. Lig boyunca 11 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplamda 15 gol atmayı başaran Kasımpaşa, 17 gol de kalesinde gördü. Bu performansla puan cetvelinin 9. sırasında yer alıyor.

Diğer yandan, Bellona Kayserispor ise ligde oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Şu an için 17. sırada bulunuyorlar.

Müsabakaya Dair Beklentiler

Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Kasımpaşa, yeni bir teknik direktörle maça çıkmanın yanı sıra, kendi sahasında galip gelerek puan durumunu iyileştirmek isteyecek. Kayserispor ise düşme hattından çıkmak için önemli bir fırsat yakalayabilir.

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