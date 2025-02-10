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Kasımpaşa'nın Genç Yeteneği Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oldu

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Aston Villa'ya transfer oldu. 2025-2026 sezonunda yeni takımıyla buluşacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:32
Kasımpaşa'nın Genç Yeteneği Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oldu

Kasımpaşa'nın Genç Yıldızı Yasin Özcan, Aston Villa'ya Geçiyor

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yetenekli futbolcusu Yasin Özcan, İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer oldu. Kulüp yetkilileri, Yasin'in sezon sonuna kadar lacivert-beyazlı ekipte forma giymeye devam edeceğini ve 2025-2026 sezonu itibarıyla yeni takımına katılacağını duyurdu.

Yasin Özcan'ın Transfer Açıklaması

Kasımpaşa kulübü, Yasin'in transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz."

Başarılı Performansı ile Dikkat Çekti

Yasin Özcan, 2022-2023 sezonunda 16 yaşında profesyonel olarak sahalara adım attı. Trendyol Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 4 gol kaydetti. Yasin, aynı zamanda Alpay Özalan'dan sonra Aston Villa'da forma giyen ikinci Türk oyuncu olma unvanını kazanacak.

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