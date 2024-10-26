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Kasımpaşa'nın Teknik Patronu Uğurlu: "Hiçbir İstediğimizi Yapamadık"

Kasımpaşa'nın 4-1'lik yenilgisinin ardında konuşan Uğurlu, takımının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:42
Kasımpaşa'nın Teknik Patronu Uğurlu: "Hiçbir İstediğimizi Yapamadık"

Kasımpaşa-Samsunspor Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'a 4-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında takımının performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uğurlu'nun Açıklamaları

Uğurlu, maçın gidişatını değerlendirerek, "İlk yarıyı önde bitirsek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maça da istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibin iki penaltı kaçırması, ne kadar şanslı başladığımızı gösterdi. Golden sonra oyunu yukarı taşıdık; ancak 70 dakika önde götürdüğünüz maçı 4-1 kaybetmeyi anlatmak kolay değil." diye belirtti.

"Mücadele Gücümüz Yetersiz Kaldı"

Uğurlu, takımın mücadele gücünün yetersiz kaldığını ifade ederek, "Hiçbir istediğimizi yapamadık, hiçbir şey ortaya koyamadık. Oyunun büyük bölümünü mücadele ederek coşkuyla oynayan Samsunspor'a karşı böyle oynarsanız üstünlük kurmanız kolay olmuyor. Samsunspor, gerçekten çok istedi. Coşkulu bir oyun sergilediler. Mücadelelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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