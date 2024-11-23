Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak ve bu karşılaşma, onun için büyük bir test niteliğinde olacak.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip Sivasspor ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 17 puan topladı ve ligde 7. sırada yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.