Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Konya Deplasmanından 1 Puan Değerli"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:56
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Konya Deplasmanından 1 Puan Değerli"

Kasımpaşa, Konya’da 1 Puanı Kapdı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak değerli bir puan alan Kasımpaşa, maç sonrası yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eksiklere Rağmen İyi Bir Başlangıç

Keleş, eksik oyuncularına rağmen maça kötü bir başlangıç yapmadıklarını vurgulayarak, "Yediğimiz gol moralimizi bozdu. Konyaspor farkı da açabilirdi. Ancak devre arasında buna bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Geriden Gelmek Memnuniyet Verici

Keleş, takımlarının geriden gelerek 3-3'ü yakalamanın kendilerini memnun ettiğini aktararak, maçın genelinin keyifli geçtiğini belirtti. "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli. Önümüzde Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarımız var. Oradan alacağımız puanlarla hedefimiz üst sıralar," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı
2
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
3
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri
4
Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün
5
TOFAŞ, Karşıyaka'yı Deplasmanda Geçti: 93-81
6
6. 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, Adana'da Tamamlandı
7
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı