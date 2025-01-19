Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Konya Deplasmanından 1 Puan Değerli"

Kasımpaşa, Konya’da 1 Puanı Kapdı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak değerli bir puan alan Kasımpaşa, maç sonrası yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eksiklere Rağmen İyi Bir Başlangıç

Keleş, eksik oyuncularına rağmen maça kötü bir başlangıç yapmadıklarını vurgulayarak, "Yediğimiz gol moralimizi bozdu. Konyaspor farkı da açabilirdi. Ancak devre arasında buna bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Geriden Gelmek Memnuniyet Verici

Keleş, takımlarının geriden gelerek 3-3'ü yakalamanın kendilerini memnun ettiğini aktararak, maçın genelinin keyifli geçtiğini belirtti. "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli. Önümüzde Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarımız var. Oradan alacağımız puanlarla hedefimiz üst sıralar," diye ekledi.