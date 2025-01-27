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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Savunmadan Memnun Değilim'

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup ederek 3 puanı aldı; Teknik Direktör Hakan Keleş, savunma için endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:43
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Savunmadan Memnun Değilim'

Kasımpaşa-Hatayspor Maçından Sonra Hakan Keleş'in Açıklamaları

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçı 5-4 kazanarak 3 puanın sahibi olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ancak savunma performanslarını eleştirdi.

Önemli Bir Galibiyet

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Üç puan bizim için çok önemliydi. İç sahada kazanmak bize büyük bir avantaj sağlayacaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum," dedi.

Savunma Problemleri

Keleş, maçın başında rakiplerinin 10 kişi kalmasının kendilerine rehavet getirdiğini belirtti. "Yenilen 2 gol ve bunu çıkarma çabaları... 2-2'yi yakaladık. Sonra penaltı pozisyonu. Bugün duran toplarda sıkıntılıydık. 3 duran top golü yedik. İnşallah bunu çözeceğiz," şeklinde konuştu.

Mücadele ve Gelecek Hedefler

Oyuncularının geriye düşmesine rağmen gösterdikleri reaksiyondan memnun olduğunu ifade eden Keleş, "Rakip ceza sahasına 50 kez girmişiz, 30 şut atmışız. Savunma kısmından hiç memnun değilim. Düzeltmemiz gerekiyor. 6 eksiğimizin sıkıntısını çektik. Gerekli takviyeleri yapacağız. Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Hatayspor'a da başarılar diliyorum," diyerek konuşmasını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor takımları Recep Tayyip Erdoğan...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor takımları Recep Tayyip Erdoğan...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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